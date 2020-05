Coronavirus Aprilia, il sindaco: “Troppe segnalazioni di assembramenti”. Intensificati i controlli

Primo fine settimana della fase 2 nella provincia pontina. Il sindaco di Aprilia Antonio Terra, come aveva fatto qullo di Latina Coletta, si appella al senso di responsabilità dei cittadini invitandoli a mentente comportamenti corretti perché la fase emergenziale per la diffusione del coronavirus è tutt’altro che superata.

Il sindaco Terra ricorda che i parchi sono aperti solo per consentire attività motoria e che “anche nelle aree verdi, così come in tutti gli spazi pubblici, vige il divieto assoluto di assembramenti”.

"Continuano a pervenire segnalazioni di raggruppamenti di persone nei parchi e per le strade della città - commenta il sindaco Antonio Terra attravreso un post su Facebook - ricordo a tutti che 'fase 2' non significa affatto ‘pericolo scampato’ e che è necessario, oggi più di ieri, mantenere un comportamento responsabile e attenersi alle raccomandazioni e agli obblighi dettati delle autorità sanitarie e del Governo".

"Oggi - conclude il primo cittadino - Polizia Locale e forze dell'ordine intensificheranno i controlli nei parchi e per le strade, per verificare il rispetto scrupoloso dei divieti e l'uso dei dispositivi di protezione individuale. Se i dati raccolti confermassero le criticità osservate negli ultimi giorni, non escludo per domani una nuova ordinanza di chiusura dei parchi cittadini”.