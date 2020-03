Coronavirus Aprilia, dalla Regione 7mila mascherine: distribuite ad anziani e persone fragili

Settemila mascherine “usa e getta” dalla Regione Lazio per Aprilia.

Questa mattina, infatti, la Regione Lazio con il supporto della Protezione Civile ha iniziato a distribuire mascherine “usa e getta” a tutti i comuni pontini. Ad Aprilia ne sono state consegnate appunto 7mila, che il Comune ha deciso di recapitare a domicilio ad anziani, cittadini senza fissa dimora e persone fragili seguiti dai Servizi Sociali, oltre che ai dipendenti dell’Ente e delle aziende municipalizzate in servizio anche in questo periodo condizionato dal'emergenza coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Ringraziamo la Regione Lazio per aver ascoltato una delle richieste che come Comuni abbiamo avanzato più volte in questi giorni – commenta il sindaco Antonio Terra – chiaramente, trattandosi di un numero non così ampio di mascherine ‘usa e getta’ la nostra priorità sono quelle fasce della popolazione più esposte e bisognose: attraverso i volontari di Protezione Civile e Croce Rossa recapiteremo questi dispositivi di sicurezza – direttamente a casa – ad anziani, persone senza fissa dimora, famiglie e cittadini in stato di necessità che in questi giorni accudiamo quotidianamente attraverso i Servizi Sociali. Oltre, ovviamente, ai dipendenti del Comune e delle aziende municipalizzate che in questi giorni sono operativi per assicurare i servizi di base alla cittadinanza”.