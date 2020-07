Coronavirus Aprilia, sono 5 gli attuali positivi. Sindaco: “Situazione sotto controllo”

Sono 5 le persone ancora positive al coronavirus ad Aprilia, mentre 14 sono in attesa del tampone. A fare il consueto punto della situazione del venerdì è il sindaco Antonio Terra, anche alla luce dei casi che sono stati registrati in città in questa settimana (l’ultimo comunicato oggi dalla Asl con il bollettino).

Dunque sono 5 gli attuali positivi, mente in totale sono 17 le persone attualmente in isolamento precauzionale presso il proprio domicilio: 3 di esse sono pazienti ormai guariti che stanno terminando la fase di quarantena, mentre 14 sono i cittadini a cui le autorità sanitarie hanno imposto di non entrare in contatto con nessuno, in attesa della prova del tampone.

“Dopo la preoccupazione di inizio settimana – commenta il Sindaco Antonio Terra – la situazione appare oggi sotto controllo: le autorità sanitarie hanno isolato i casi riscontrati positivi e le persone che sono entrate in contatto con loro. Rimane comunque la necessità di mantenere la massima prudenza, indipendentemente dal numero dei casi positivi: la fase emergenziale non è terminata”.