Coronavirus Aprilia, 3 gli attuali positivi. Il sindaco: “Il Covid è tutt’altro che sconfitto”

E’ sceso a 3 il numero degli attuali pazienti positivi al coronavirus ad Aprilia. L’aggiornamento settimanale, sulla base dei dati messi a disposizione dalla Asl di Latina, è del Comune in quale rende noto che al momento sono 14 le persone poste in isolamento precauzionale, in attesa di fare il tampone.

“La situazione generale non è negativa – commenta il sindaco Antonio Terra – ma vorrei comunque invitare tutti i cittadini a non abbassare la guardia. Il virus è tutt’altro che sconfitto e noi assistiamo purtroppo ancora a troppi fenomeni di scarsa prudenza e di palese violazione delle disposizioni sanitarie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alcuni casi di focolai registrati nei giorni scorsi a Roma e nel Veneto ci dicono chiaramente che non rispettare le misure di sicurezza ci espone ancora a rischi elevati. Del resto - conclude il primo cittadino -, questa settimana le persone in isolamento precauzionale sono il doppio rispetto alla scorsa: non si tratta di casi positivi, ma dimostra chiaramente che con il Covid-19 non si scherza”.