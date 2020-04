Coronavirus Ardea: 10 i casi positivi totali, 34 le persone in isolamento domiciliare

Sono 10 i casi totali di positività al coronavirus ad Ardea, nessuno registrato nell’ultima giornata di ieri. A fare il punto della situazione è il sindaco Mario Savarese attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Dal primo caso di inizio marzo, con il decesso di una donna, progressivamente si è arrivati ai 10 contagi totali. “Una nota importante - ha detto il primo cittadino - quasi tutte le persone contagiate hanno contratto il virus o sul posto di lavoro fuori comune o in ospedale dove erano in cura per motivi diversi; tre contagiati non sono residenti ad Ardea ma sono qui a curare la malattia nella casa delle vacanze”.

Sono 34 le persone ad oggi poste in auto isolamento, ovvero, spiega il sindaco Savarese, “quelle persone che a causa di un probabile contagio potrebbero sviluppare la malattia ma che al momento risultano in buona salute”.

