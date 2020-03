Coronavirus, Ardea si autoisola: il sindaco chiude le strade di entrata e uscita dalla città

Ardea si autoisola. Il sindaco Mario Savarese “blinda” la città per contrastare la diffusione del coronavirus, e lo fa con una specifica ordinanza firmata nella serata di ieri, venerdì 20 marzo, avente come oggetto “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” con cui regola la circolazione stradale sulle arterie comunali, disponendo limitazioni e divieti.

Il provvedimento, con cui in sostanza si impone la chiusura delle strade sia in entrata che in uscita dal comune del litorale laziale, è in vigore da oggi e avrà validità fino a “cessata emergenza sanitaria”. Sempre ieri con un altro provvedimento dei sindaci del litorale laziale era stata disposta l’interdizione delle spiagge di Torvaianica, Ardea, Anzio e Nettuno.

Chiusura delle strade con blocchi di cemento

La regolamentazione della circolazione stradale si legge nel provvedimento, è finalizzata a “monitorare, controllare e limitare gli ingressi” in città, per “ridurre drasticamente all’interno del territorio del Comune di Ardea ogni opportunità di socializzazione e limitare al massimo la mobilità delle persone residenti, nonché al fine di indentificare i soggetti che contravvengono a quanto disposto dai vari Dpcm”. Nel documento firmato dal sindaco Mario Savarese, è prevista “l’istituzione del divieto di transito temporaneo agli autoveicoli, anche mediante apposizione di barriere modello new jersey, idoneamente segnalate con dispositivi luminosi previsti dal C.d.s., eccetto residenti e mezzi di soccorso e di trasporto autorizzati di cui ai DPCM e C.d.S., dal giorno 21 Marzo 2020 sino a cessata emergenza sanitaria”.

Le strade interessate

Le strade in cui vige l’ordinanza: Via Enotria intersezione Via Ardeatina; Via Montagnanello intersezione Via Ardeatina; Via Villaggio Ardeatino intersezione Via Ardeatina; Via Montagnano intersezione Via Ardeatina; Via Valle Caia intersezione Via Ardeatina; Via Valle Caia intersezione Via Pescarella; Via Laurentina intersezione Via della Castagnetta; Via Strampelli intersezione Via Pontina Vecchia; Via Banditella intersezione Circonvallazione Mare Australe; Via Del Tempio intersezione Piazza Mazzini; Via Pratica di Mare intersezione Largo Udine; Lungomare degli Ardeatini intersezione Via Foggia; Via Campo di Carne altezza consorzio Le Buoganville; Via delle Pinete confine con il Comune di Anzio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.