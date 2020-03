Coronavirus: Calcutta e Tommaso Paradiso “restano a casa”: la canzone scritta in diretta social

Sono arrivati a più voci gli appelli da parte di artisti e cantanti in questi giorni a sostegno della campagna “Io resto a casa” per invitare i propri fan a seguire le misure e le direttive dettate dal Governo per fronteggiare gli effetti del dilagare del Coronavirus. Non ultimo Tiziano Ferro cheha usato i social per rivolgersi a tutti i suoi fan prima e ai giovani di Latina in particolare poi ricordando l’importanza di rimanere in casa in questo difficile periodo che sta vivendo il nostro Paese.

Ma c’è un altro artista pontino che in questi giorni è tra i protagonisti dei social, parliamo di Calcutta che con Tommaso Paradiso ha dato vita ad una diretta Instagram a dir poco "creativa". Oggi la seconda “puntata” della collaborazione tra il cantautore di Latina e l’ex leader dei The Giornalisti che rimasti a casa, come loro stessi hanno più volte sottolineato tra una battuta e una presa in giro, si sono “incontrati” sul noto social in video scrivendo una canzone dedicata neanche a dirlo al Coronavirus.

“Guardo il Ministro Speranza, a casa dentro la tv”: questo l’inizio del testo della canzone su cui Calcutta e Tommaso Paradiso hanno lavorato anche oggi e che racconta l’Italia alle prese con il Covid-19. Tra l’elogio alla bellezza di restare a casa e qualche battuta con i fan il brano si compone in diretta, come sarà svelato in seguito, sempre tramite social rispettando ben più del metro di distanza consigliato.

“Speriamo che in questo periodo di buio con queste direttine sciocche possiamo far star bene le persone che ci seguono” hanno concordato Tommaso Paradiso e Calcutta. “State a casa che lo sconfiggiamo ‘sto coso’”, ossia il Coronavirus.