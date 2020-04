Coronavirus, contro gli abbandoni arriva il Carrello Solidale anche per gli animali

In questo periodo di crisi dovuta all’epidemia di Coronavirus e al conseguente blocco di molte attività, le famiglie faticano a provvedere a sé stesse e spesso a farne le spese per primi sono gli animali. In questi giorni grigi diventa difficile persino sfamare i propri amici a quattro zampe, tanto che sono risultati in aumento gli abbandoni di cani e gatti.

È qui che entra in campo l’Associazione Amici del Cane di Latina che in collaborazione con il Comune di Latina ha deciso di aiutare chi è in difficoltà con l’iniziativa del Carrello Solidale.

Per donare

Chi vuole partecipare attivamente può aiutare la ONLUS recandosi presso i negozi per animali autorizzati e acquistando cibo (scatolette, croccantini, mangimi e molto altro) da donare a chi ha più bisogno. I negozi convenzionati sono: L’Oasi degli animali, presso il centro commerciale Orologio Via dell’Agora, Green dog, in via Milazzo, LatinaVete, via dei Monti Lepini (di fronte Mondo Convenienza), Tommy&Minny, via del Murillo 50, Latina Scalo. Per chi non ha possibilità di recarsi presso i negozi, ma vuole comunque donare può farlo versando l’importo che desidera sul conto corrente intestato a: Associazione Amici del cane IBAN IT69M0306914700100000003768, inserendo nella causale CARRELLO SOLIDALE. L’Associazione darà rendiconto giornaliero delle donazioni ricevute.

Per ricevere aiuto

Chi necessità di aiuto potrà mettersi in contatto con l’Associazione Amici del Cane di Latina inviando un sms o messaggio via Whatsapp ai numeri 339 234 6055, 334 774 0414, 340 343 8225, 338 717 3029. Fornendo i propri dati, il numero e la taglia degli animali che si hanno in casa, sarà indirizzato verso il negozio convenzionato più vicino. I negozianti, su indicazione dell’Associazione, consegneranno il cibo necessario per una settimana.

