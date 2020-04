Coronavirus, Carrello solidale per gli animali a Priverno

Proprio come a Latina con l’iniziativa dell’Associazione Amici del Cane, arriva anche a Priverno il carello solidale dedicato a chi in questo periodo di epidemia da Coronavirus ma anche di crisi economica, non è più in grado di prendersi cura dei propri animali domestici.

Un’iniziativa realizzata dal Comune di Priverno in collaborazione con il Gruppo di Guardie Ecozoofile del NORSAA di Latina per prevenire gli abbandoni , per aiutare le persone in difficoltà e le colonie feline è quella del carrello solidale.

Sarà possibile acquistare uno o più prodotti nei punti vendita che hanno aderito ed esporranno la locandina dell’iniziativa. Tali prodotti saranno poi distribuiti dai volontari del NORSAA su indicazione dei Servizi Sociali alle famiglie in difficoltà che hanno animali in casa e alle colonie feline.

