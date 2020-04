Coronavirus Cisterna, cimitero comunale chiuso e mercati sospesi fino al 3 maggio

Cimitero chiuso e mercati sospesi fino al 3 maggio a Cisterna. Secondo le disposizione dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione della diffusione del coronavirus, questa mattina il sindaco Mauro Carturan ha emesso le ordinanze di proroga dell’attuazione delle misure restrittive per il contenimento della diffusione del virus.

Pertanto le visite al cimitero comunale continueranno ad essere sospese fino al prossimo 3 maggio come pure, sempre fino al 3 maggio, non si svolgeranno ancora i consueti mercati settimanali che si tengono il mercoledì nell’area fiere e mercati di Via delle Province, il venerdì in Piazza Ugo La Malfa e il sabato in Piazza SS Pietro e Paolo e in via Giordano Bruno. Anche gli uffici comunali continueranno a svolgere il cosiddetto “lavoro agile” con eccezione delle attività essenziali e funzionali dell’Ente che richiedono la presenza di personale in servizio, mentre la Cisterna Ambiente continuerà ad occuparsi della pulizia e del decoro del cimitero.

Coronaviurs Cisterna, l’omaggio del sindaco ai defunti

Intanto in queste festività trascorse in quarantena non sono mancati un pensiero e un omaggio floreale per i defunti che riposano nel cimitero di Cisterna. Il sindaco Mauro Carturan la vigilia di Pasqua è tornato a far visita al cimitero comunale per porgere un cuscino di fiori da parte di tutta la città.