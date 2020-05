Tiziano Ferro: “Speranze al minimo per i concerti estivi. Aspettiamo disposizioni”

“Le speranze che ci siano concerti quest’estate sono ridotte al minimo, nulle direi”. A parlare è Tiziano Ferro che attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Instagram ha risposto alle tante domande che gli arrivano dai suoi fan in particolare in riferimento al tour estivo che era in programma da fine maggio negli stadi.

Quello delle pesanti conseguenze nel mondo della musica, e dell’arte in genere, causate dell’emergenza coronavirus è un tema molto caro al cantautore pontino; è stato lui uno dei primi artisti a sollevare il “caso” ed oggi e nelle scorse ore è voluto tornare sull’argomento. Molti dei concerti sono stati cancellati o rinviati presumibilmente al prossimo anno; al momento non ci sono indicazioni ufficiali e il settore naviga ancora a vista.

“Per le migliaia di persone che mi chiedono dei concerti negli stadi. Stiamo aspettando nuove disposizioni governative e senza direttive non possiamo muoverci” ha scritto Tiziano Ferro nel post sulla sua pagina Instagram. “Le speranze che ci siano concerti quest’estate sono ridotte al minimo, nulle direi -. prosegue il cantautore di Latina -. Ciononostante non abbiamo notizie in merito a come procedere per tutelare lavoratori e acquirenti.. Assurdo ma vero. Aspettiamo. Aspettiamo. Aspettiamo”.

“Ovviamente - conclude Tiziano Ferro - sarete i primi ad essere informati, appena una risposta arriverà. Grazie per la pazienza, che è anche la nostra”.