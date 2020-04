Coronavirus, spesa a domicilio: le attività a cui rivolgersi

In questo periodo di emergenza sanitaria causata dall'epidemia di Coronavirus, siamo invitati a uscire il meno possibile e solo per reali necessità. Alcune categorie, come gli anziani, le persone con particolari patologie, senza dimenticare le persone in quarantena, non possono o non devono uscire di casa e per questo diversi esercizi commerciali, aziende e grandi supermercati si sono attivate per la consegna a domicilio delle merci.

Anche ristoranti e pub effettuano questo servizio sia per poter mantenere la propria attività ma anche per offrire alle persone chiuse in casa da settimana una parvenza di normalità.

In alcuni casi e per le categorie più deboli la consegna a domicilio di beni di prima necessità e farmaci avviene gratuitamente grazie alla collaborazione con Croce Rossa Italia e Protezione Civile. Per tutti coloro che si trovano in difficoltà sono stati attivati anche dei servizi di spesa solidale e spesa sospesa.

Per chi desidera farsi recapitare la spesa e altri servizi a casa ecco qualche suggerimento:

Supermercati e alimentari

- Conad Morbella

- Carrefour

- Pacifico Pescheria e Cucina

- Ortoservizi

-

-



Negozi vari

- Rigenerando Latina, toner e cartucce

- Uno due tre stella, abbigliamento bambini

-

-

Negozi per animali

- L’Oasi degli animali

- Doggy’s Wash

Bar e ristorazione

- Bar Pasticceria Cifra

- Sugo

- La Pucceria Pontina

- Già Sai Pizzeria

- El Paso birreria

-

Tutte le aziende che effettuano consegne a domicilio e e-commerce possono segnalare la propria attività e le modalità per accedervi seguendo queste indicazioni.

Articolo in costante aggiornamento