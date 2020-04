Coronavirus, 70 tablet per gli studenti di Cori e Giulianello per la didattica a distanza

Settanta tablet per gli studenti di Cori e Giulianello che ne hanno bisogno in modo da consentire loro di seguire l’attività didattica a distanza. Questa l’iniziativa dell’istituto comprensivo Cesare Chiominto che ha acquistato i dispositivi informatici tramite apposito finanziamento del Ministero dell’Istruzione. Un modo per aiutare i ragazzi alle prese con la didattica a distanza attivata in seguito alla chiusura delle scuole a causa dell’emergenza coronavirus. È in corso in questi giorni la distribuzione con i volontari della Protezione Civile che stanno provvedendo a consegnare i tablet alle famiglie.

L’iniziativa si aggiunge all’intervento di sostegno all’accesso online alle attività didattiche a distanza per tutti gli studenti da parte del Comune di Cori in favore delle famiglie in difficoltà. Sono stati già installati circa 20 modem ad altrettante famiglie cui sarà garantita la connessione alla linea fissa internet fino alla fine dell’anno scolastico, anche se dovesse essere posticipata, per consentire ai ragazzi, studenti delle scuole di I e II grado e dell’università, di poter seguire le lezioni per via telematica, garantendo e tutelando il loro diritto allo studio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“In questo momento di grande problematicità – dicono il sindaco di Cori, Mauro De Lillis e l'assessore alla Pubblica Istruzione, Chiara Cochi - arriva, crediamo, una bella risposta per il mondo della scuola. La distribuzione dei tablet va a rendere possibili o più agevoli le lezioni a distanza anche per chi non era provvisto di strumenti idonei così come va nella stessa direzione la fornitura del servizio di linea internet fissa alle famiglie in difficoltà. Viviamo una fase molto complicata, ma le istituzioni ci sono”.