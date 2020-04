Coronavirus, 350 mascherine in dono alla polizia municipale di Latina, Formia, Aprilia e Sperlonga

Nuova donazione della Sara Norcia Eventi: questa volta si tratta di 350 mascherine in puro cotone lavabile consegnate ai comandi di polizia locale di Formia, Latina, Aprilia e Sperlonga per conto dell’Associazione nazionale amministrazione di condominio italiani.

L’accordo con la Sara Norcia Eventi è stato fortemente voluto dal presidente provinciale dell’Anaci Nicola d’Alberti: "Come amministratori di condominio – ha sottolineato d’Alberti – siamo consapevoli di rivestire anche un ruolo sociale a tal fine, in questo periodo di emergenza, non abbiamo voluto far mancare la nostra solidarietà”

“Viviamo un momento drammatico ma è dalla crisi che nascono opportunità – spiega Sara Norcia- noi stiamo già studiando il modo di ripartire appena il Governo de ne darà modo. Il mercato dell’organizzazione d’eventi è variegato e sicuramente saprà operare anche con nuove condizioni. Noi come azienda puntiamo a far vivere un’emozione indimenticabile a due persone che decidono di coronare il loro amore con un matrimonio ma non solo, siamo impegnati a 360 gradi nell’organizzazione di eventi. Far tirare un sospiro di sollievo, far lavorare con tranquillità tutti quegli operatori che ogni giorno sono in strada per la nostra salvaguardia ci fa comunque pensare di continuare a fare, almeno in parte, il nostro lavoro o comunque creare un po' di serenità in un contesto difficile e che rischia di alienarci.”

