Coronavirus, la Pro Loco Cori dona olio e generi alimentari alla Caritas

Proseguono le iniziative di solidarietà in provincia di Latina. Protagonista questa volta la Pro Loco Cori guidata da Tommaso Ducciche che ha donato olio extravergine di oliva e generi alimentari alla Caritas presso l’oratorio della chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Cori, impegnata da settimane nell’ambito dell’emergenza coronavirus.

La Caritas di Cori si sta occupando in questi mesi, attraverso il coordinamento del parroco don Angelo Buonaiuto, della distribuzione di alimenti ai bisognosi; grazie alla Pro Loco, che aveva raccolto quest’inverno i campioni di olio per il concorso locale e per il concorso provinciale “L’Olio delle Colline”, ecco che sono giunte a Cori 75 bottiglie, campioni di olio extravergine, soprattutto delle diverse aziende del territorio collinare che avevano partecipato agli annuali concorsi organizzati in ambito provinciale dalla Capol, con a capo il presidente Luigi Centauri.

Nella stessa occasione sono stati donati anche generi alimentari non deperibili tra cui ceci, fagioli, lenticchie, pomodori pelati, pasta e riso.

Un impegno quello della Pro Loco che continuerà anche nei prossimi mesi, attraverso la raccolta di donazioni di alimenti e beni di prima necessità che verranno distribuiti alle persone bisognose della città tramite la Caritas locale.