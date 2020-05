Coronavirus fase 2, Briganti: “Fondamentale il lavoro di polizia locale e protezione civile”

Un plauso per il lavoro svolto e la gestione della cosiddetta fase 2, quella che consiste nella convivenza con il nuovo coronavirus, è quello che Maria Paola Briganti rivolge a polizia locale e protezione civile.

“L’avvio della Fase 2 ha rappresentato per tutti una nuova sfida e dopo una prima settimana di lavoro - ha detto il vice sindaco di Latina e assessora a Legalità, Sicurezza e Protezione Civile -l’Amministrazione comunale non può che essere orgogliosa della capacità dimostrata dalle donne e dagli uomini della polizia municipale nell’adempiere i loro compiti di servizio avendo costante l’attenzione ai bisogni della popolazione e alla sicurezza”.

In questi compiti, a volte innovativi o comunque diversi dai consueti perché l’emergenza ha dato nuovi contenuti e richiesto capacità di adeguamento e dedizione fuori dall’ordinario, spesso gli agenti sono stati affiancati dai volontari dei nostri gruppi di protezione civile attivati e coordinati dal Centro Operativo Comunale. Anche a loro vogliamo estendere il nostro ringraziamento per aver diffuso messaggi dagli altoparlanti, ritirato e consegnato mascherine; per aver regolamentato l’accesso ai cimiteri e alle mense Comunali; per aver affiancato la Croce Rossa nel triage del dormitorio emergenziale, nel ritiro dei carrelli solidali presso i supermercati e nella preparazione dei pacchi alimentari o la Caritas nel prestare assistenza agli ospiti di Al Karama; per aver collaborato con gli agenti nel controllo dei varchi della domenica ecologica al mare e nello scorso fine settimana in zona pub; per aver informato i cittadini delle regole di riapertura dei parchi cittadini e per aver collaborato all’allestimento della sede del Coc".

“L’Amministrazione vi è grata ma è la città che vi ringrazia, per quello che avete fatto e per quello che farete, perché la sfida continua” conclude Maria Paola Briganti.