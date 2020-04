Coronavirus Fondi, il Comune incontra Asl e forze dell’ordine: controlli sulle quarantene

Si allenta la diffusione dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina - questo il bollettino di ieri 21 aprile - come anche nel territorio di Fondi - due nuovi casi registrati fra lunedì e martedì -. Non si abbassa, comunque, il livello di attenzione nella città del sud pontino, la più colpita da questa emergenza.

Nella giornata di ieri, 21 aprile, infatti il vice sindaco Beniamino Maschietto ha incontrato le forze dell’ordine e il rappresentante della Asl del territorio per verificare che fino al 3 maggio prossimo la cittadinanza osservi scrupolosamente quanto disposto dal Dpcm che impone un rispetto rigoroso delle misure di contenimento del contagio, con l’obbligo per tutti i cittadini di rimanere a casa il più possibile e di uscire solo per motivi strettamente necessari: lavoro, salute e approvvigionamento alimentare.

Durante il confronto è emersa la necessità, spiegano dal Comune, "di proseguire nella verifica sia del rispetto della quarantena da parte dei soggetti che risultano positivi al Covid-19 che dell’idoneità delle rispettive abitazioni affinché tutti possano permanervi in sicurezza. Qualora non sussistessero tali condizioni essi dovranno alloggiare temporaneamente in una struttura alberghiera del territorio messa a disposizione proprio per l’emergenza epidemiologica in corso".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso dell’incontro è stata inoltre confermata, a partire da ieri, l’attivazione nella Asl pontina di due USCA - Unità Speciali di Continuità Assistenziali – una per il nord e l’altra per il sud della provincia –, attivate dalla Regione Lazio per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. "Costituite da medici e infermieri dotati dei dispositivi di protezione individuali - spiegano dal Comune di Fondi -, verificheranno non solo lo stato di salute dei positivi ma anche se lo stato dell’abitazione in cui risiedono è confacente ad ospitare i componenti del nucleo familiare per il periodo della quarantena".