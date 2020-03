Coronavirus Fondi, i disegni di due bambine per i carabinieri: “Siete degli eroi”

Una bella sorpresa per i carabinieri impegnati in questi giorni nei posti di blocco e nei controlli a Fondi, una delle zone maggiormente colpite dalla diffusione dei coronavirus e dove sono più stringenti le limitazioni e le restrizioni per i cittadini.

E’ accaduto questa mattina quando i militari ad un posto di controllo hanno fermato un uomo che si stava recando al Mof dove lavora. Ai carabinieri l’uomo ha regalato i disegni fatte dalle sue bambine che tutti i giorni, dal balcone di casa, osservano incuriosite e riconoscenti il lavoro dei militari.

Un dono inaspettato quanto gradito per i carabinieri impegnati in prima linea in questa guerra al coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.