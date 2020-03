Coronavirus, a Formia vietate le passeggiate e jogging sul lungomare: l’ordinanza del sindaco

Misure più restrittive anche a Formia per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Nelle scorse ore, infatti, il sindaco Paola Villa ha firmato una nuova ordinanza che vieta passeggiate e jogging sui entrambi i lungomari della città.

Nello specifico, si legge nel documento, è stato disposto il divieto fino al 3 aprile “di attività ricreative (es. passeggiate) e sportive (es. Jogging) sul Lungomare Gianola/Santo Janni - Lungomare Vindicio - Pineta, anche nei casi in cui l ’attività non venga svolta in gruppi”. Vietata anche “qualsiasi attività sugli arenili e sulle spiagge, salvo per i mezzi e operatori autorizzati per motivi di sicurezza e pulizia”.

“La tutela della salute la salvaguardia del benessere dell'intera comunità non può prescindere dalla collaborazione e dal senso civico di ognuno: restiamo a casa e osserviamo le indicazioni” ribadiscono dal Comune. Il controllo e l'osservanza dell'ordinanza sarà demandato alla polizia Municipale.

Con un’altra ordinanza dello scorso 16 marzo, poi è stata disposta, sempre fino al 3 aprile, la chiusura di ville, parchi pubblici e aree gioco. Intanto prosegue il servizio di pulizia e sanificazione dell’intero territorio comunale. “Il servizio di sanificazione, svolto dagli operatori della Formia Rifiuti Zero - spiegano dal Comune che ha predisposto sul sito una pagina di aggiornamento dedicata all’emergenza coronavirus -, dopo aver interessato le zone più frequentate del centro cittadino e dei borghi, continuerà anche nei prossimi giorni e coprirà tutte le aree del Comune di Formia". Il trattamento sarà eseguito dalle 6 fino alle 11.

Di seguito il calendario degli interventi fino al 21 marzo, a seguire verranno comunicate le altre zone interessate:

- 18 marzo: Gianola - S. Janni e traverse;

- 19 marzo: Rio Fresco - Scacciagalline - Via Madonna di Ponza e traverse;

- 20 marzo: Centro abitato di Penitro - Santa Croce e traverse;

- 21 marzo: Centro storico di Castellone - Stazione FFSS.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.