Formia: vivaio dona fiori e piante al Comune, saranno destinati ai cimiteri chiusi per il coronavirus

Arriva da Formia un altro bell’esempio di generosità ai tempi del coronavirus. Nei giorni scorsi il vivaio Valerio Garden, applicando le indicazioni del decreto ministeriale, ha chiuso la propria attività e ha comunicato al Comune la volontà di donare piantine e fiori che altrimenti sarebbero andate al macero. L’assessore all’Ambiente, Orlando Giovannone, sì è prontamente attivato e in concerto con l’Amministrazione si è deciso di destinare fiori e piante ai cimiteri del comune di Formia chisui con un'ordinanza nei giorni scorsi.

“I cittadini formiani stando dando continua prova di generosità e altruismo - commentano dal Comune -. Prova di quanto una comunità sia vincente e tale, è quando ognuno si mette a servizio della stessa in base alle proprie possibilità, seguendo le indicazioni, rispettando le regole e adoperandosi come possibile.

“In un momento in cui non è possibile piangere i propri cari e onorare la memoria dei defunti con la visita ai cimiteri chiusi per l’emergenza Covid-19, abbiamo pensato di impiegare gli operatori della Frz anche per adornare le aiuole dei nostri cimiteri - asserisce l’assessore Giovannone - e questo anche per dare continuità al lavoro di cura e attenzione per la città intrapreso da tempo”.

“Ancora un gesto di straordinaria generosità verso i formiani da parte di una ditta formiana - continua il sindaco Paola Villa - segno di appartenenza alla comunità, di altruismo e senso civico. A nome di tutta l’Amministrazione esprimo gratitudine e riconoscenza infinita. Tali gesti aiutano a supportarci in un momento dove le scelte non sempre sono facili, le decisioni spesso dolorose ma il senso di appartenenza di una collettività diventa condivisione, coesione e forza. Grazie, grazie, grazie”.