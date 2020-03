Coronavirus, "spesa sospesa" e "carrello solidale": le iniziative a Formia e Gaeta

Due importanti iniziative di solidarità arrivano dai comuni del sud pontino A Formia nasce la "spesa sospesa". Presso gli esercizi aderenti sarà possibile infatti acquistare prodotti alimentari anche a lunga conservazione e lasciarli in negozio affinché vengano distribuiti alle famiglie in stato di necessità, raccogliere negli esercizi aderenti, alimenti donati da quanti si recheranno a far la spesa.

Anche gli esercizi commerciali metteranno a disposizione un quantitativo alimentare e si impegneranno a radunare in un apposito raccoglitore, la spesa di coloro che vorranno lasciare merce di prima necessità.

I negozi che hanno aderito fino ad ora a Formia sono: Panorama, Todis, F&D Market (Via Rotabile), Eurospin, IDA srl (Conad Via Palazzo), Specialità Nostrane srl- via Rubino 28, Market Sant.Erasmo Marino. Inoltre per chi volesse è possibile donare una spesa a distanza attraverso bonifico

Iban: IT15S0760114700001005056765 Intestao a : ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE VER SUD PONTINO

Causale: SPESA SOSPESA. Per tutti i negozi che volessero aderire all'iniziativa è possibile farlo inviando una mail a emergenza@comune.formia.lt.it

Un'altra iniziativa arriva invece da Confcommercio Imprese Lazio Sdu- Gaeta, che promuove il "Carrello solidale". "Crescono le famiglie in difficoltà in questi giorni segnati dall'emergenza Coronavirus - si legge in una nota di Confcommercio - ma cresce anche il senso di solidarietà. Confcommercio Lazio Sud Gaeta insieme al Comune di Gaeta, Gaeta Aiuta e Croce Rossa promuove il Carrello Solidale per fornire la spesa alle famiglie in difficoltà. I cittadini, recandosi negli esercizi aderenti quando hanno necessità di fare il loro approvvigionamento, potranno comprare uno o più prodotti a scelta da inserire nel carrello solidale. La Croce Rossa ritirerà e consegnerà ogni tre giorni la spesa solidale alle famiglie bisognose".

Di seguito, l'elenco dei negozi che ad oggi hanno aderito a Gaeta: Sigma Antares gestioni commerciali, corso Cavour 55, Ottimo lungomare Caboto, Ottimo market fratelli Natale,corso Italia 67, Lo Spicchio via papa Giovanni XXIII n 1, Lo Spicchio via lungomare Caboto 316, Lo Spicchio da Anna via indipendenza, Conad Margherita via indipendenza 223.

