Formia: raccolta fondi per l’ospedale Dono Svizzero: consegnata la strumentazione acquistata

E’ stata donata all’ospedale Dono Svizzero di Formia la nuova strumentazione acquistata con i fondi raccolti grazie alla generosità di cittadini, imprenditori, Curia e Amministrazione in tutti questi mesi di emergenza coroanvirus.

Questa mattina il sindaco Paola Villa, accompagnata dalla Protezione Civile Ver Sud Pontino, si è recata presso l’ospedale “Dono Svizzero” per consegnare la strumentazione nelle mani del dottor Manciagli e del dottor Nucera. Il presidio ospedaliero ha da oggi in dotazione quattro monitor multiparametrici con funzioni di rilevazione di parametri vitali e 600 divise sterili monouso.

“Stiamo provvedendo a raccogliere le richieste del presidio ospedaliero e ad acquistare ancora altra strumentazione – sottolinea il primo cittadino –; abbiamo chiesto alla Protezione Civile di non chiudere il conto per poter permetterci di continuare a raccogliere fondi da destinare all’acquisto di altri dpi e strumentazione utile, perché siamo attualmente usciti dalla fase critica di questa emergenza, ma la stessa ci ha insegnato che dobbiamo aiutare il nostro ospedale a crescere”

Ricordiamo che la raccolta fondi per il “Dono Svizzero” è stata lanciata il 16 marzo dal Comune in collaborazione con la Protezione Civile Ver Sud Pontino, i ragazzi dell’Associazione Living Califormia e la Curva Coni Formia. È possibile donare ancora tramite bonifico intestato all’ Associazione di Volontariato Protezione Civile VER Sud Pontino IBAN IT05L0537273980000011022898 con causale: “Donazione per DPI e ventilatori polmonari per l’Ospedale Dono Svizzero di Formia”

