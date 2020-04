Coronavirus, anche Fresco Market partecipa alla spesa solidale

In questo periodo di difficoltà dovuta all’epidemia di Coronavirus, tante forze sono entrate in campo per aiutare chi è in difficoltà, ora che tante attività sono chiuse e molte persone non possono lavorare.

Tra questi anche le catene di supermercati Fresco Market, Tuodì e InGrande che in collaborazione con la Croce Rossa Italiana hanno attivato l’iniziativa Spesa Solidale. Ben 135 supermercati attivi in Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana ed Umbria, diretti da Tonino e Massimiliano Faranda impegnati ad aiutare chi più ne ha bisogno.

Da giovedì 2 aprile sarà possibile donare parte della propria spesa: generi di prima necessità, scatolame e cibi a lunga conservazione che i volontari della Croce Rossa Italiana consegneranno a persone e famiglie che in questo periodo sono in difficoltà.

Fresco Market nella provincia pontina:

Latina

Via Isonzo, 193

Cisterna di Latina

Via Appia km 54000

Sabaudia

Via Carlo Alberto, 176

Fresco Market Nettuno

Via Carlo Cattaneo, 22

InGrande

Pomezia

Via Naro, 2/4

