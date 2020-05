Coronavirus Gaeta, test sierologici gratuiti per la popolazione: ecco chi può farli

Partono sabato 23 maggio a Gaeta i test sierologici gratuiti per la popolazione.

L’iniziativa dell’Amministrazione comunale è pensata per offrire al maggior numero possibile di cittadini la possibilità di eseguire gratuitamente i test sierologici quale primo screening epidemiologico finalizzato ad individuare una potenzialità di contagio da coronavius, monitorando la ricerca dell'asintomatico e garantendo così una maggiore sicurezza alla comunità.

Da sabato 23 maggio si parte con i test destinati alle persone che hanno le seguenti caratteristiche:

• ISEE fino a 7000,00 €, (dando precedenza alla fascia 0 - 3000,00 €, a seguire la fascia da 3000,01 € a 5000,00 € e così via fino a 7000,00 €);

• una tra le seguenti condizioni: donne in stato di gravidanza; over 65 affetti da ipertesione; over 65 immunodepressi; over 65 diabetici; over 65 cardiopatici.

“Per richiedere l'esame gratuito che sarà effettuato presso il centro Gamed in via Ancona, qualora si rientra nei parametri indicati – spiega il Comune -, si può inviare una mail al seguente indirizzo testsierologici@comune.gaeta.lt.it indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, recapito telefonico ed è possibile consultare e scaricare il modello con l'informativa dal sito istituzionale www.comune.gaeta.lt.it". Qui il modello di domanda test sierologici.