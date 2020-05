Coronavirus, il flash mob degli avvocati contro "la giustizia sospesa"

Gli avvocati vogliono riprendere a lavorare come tutte le altre categorie così hanno deciso di scendere in piazza per sollecitare un riavvio delle attività nei Palazzi di giustizia.

Venerdì 29 maggio dunque c’è in programma un flash mob, che interesserà anche Latina: i professionisti a mezzogiorno si raduneranno in piazza Buozzi e riconsegneranno, simbolicamente, i Codici di procedura civile e penale per lanciare il loro “grido di dolore contro la giustizia sospesa”. Se dall’11 maggio per la maggior parte delle attività è partita la fase 2 quindi le serrande si sono rialzate – seppure con tutte le precauzioni del caso – nei Tribunali si continuano a celebrare soltanto i processi indifferibili, quelli urgenti a carico di chi è destinatario di misure cautelari. E l’ingresso è consentito soltanto per le parti e gli avvocati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutto fermo alla fase 1 dunque, quella del lockdown ma per i professionisti questo stop prolungato si sta rivelando pesantissimo. La richiesta è quindi quella di allentare i limiti e consentire lo svolgimento di un maggior numero di udienze