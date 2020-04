Coronavirus, Forte: "C'è il rischio che gli aiuti finiscano in mani sbagliate, necessario monitorare"

Gli aiuti concessi per l'emergenza da coronavirus vanno monitorati con attenzione per evitare il rischio di infiltrazioni nel sistema economico. L'allarme lo lancia il consigliere regionale Enrico Forte il quale sottolinea come l'importante meccanismo di sostegno economico alle famiglie e alle imprese sia da parte del Governo, sia dalle Regione oltre al grande sforzo di solidarietà messo in campo delle amministrazioni grazie ad una rete importantissima di volontari, e con l’importante ausilio delle parrocchie "non è del tutto impermeabile ad interessi speculativi e appetiti poco chiari. Un momento come questo - spiega Forte - può rappresentare una grande occasione espansiva per gli interessi malavitosi,per chi, ad esempio, è impegnato nell’usura e nel riciclaggio".

Secondo il consigliere regionale del Partito Democratico esiste un concreto pericolo che gli aiuti, soprattutto di tipo economico, cadano nella mani di persone o soggetti d’impresa che non ne hanno bisogno e vengano utilizzati per finalità diverse da quelle per cui sono state concepite. Tale situazione rende necessario creare un argine ad ogni tipo di malaffare e di malcostume.

"I Comuni devono mettere in campo concrete azioni di controllo sull’erogazione di buoni spesa - scrive Forte - per evitare, come purtroppo è accaduto in passato specie nel capoluogo pontino, che finiscano a famiglie legate ad ambienti criminali. Evitiamo che accadano gli stessi errori del passato, quando purtroppo anche una parte della politica non ha vigilato a sufficienza. Ancor più importante evitare che le risorse per le imprese prendano la via dell’illegalità. Occorrerebbe definire a livello provinciale un osservatorio, coadiuvato dalla Regione, in grado di monitorare insieme a sindacati, banche, prefettura e forze dell’ordine, il corretto utilizzo degli strumenti economici e finanziari per tutelare le imprese e i professionisti onesti, creando un prezioso argine alle infiltrazioni”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.