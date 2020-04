Coronavirus, Forte: "Priorità alla distribuzione dei buoni spesa e sblocco dei pagamenti per le imprese"

Priorità alla rete di solidarietà per la distribuzione dei buoni spesa alle famiglie e sblocco dei pagamenti per le imprese. Questo il suggerimento del consigliere regionale e comunale del Pd Enrico Forte il quale sottolinea come nella attuale fase di emergenza per il Covid-19 "la task force istituzionale per il Comune di Latina sia una occasione per lanciare e valutare proposte, rivoluzionare ed ammodernare la macchina amministrativa, il sistema di gestione del territorio, i rapporti tra Comune e cittadini.

La priorità oggi è garantire - spiega Forte - che le risorse dei buoni spesa disposti da Regione e Stato arrivino ad una platea il più ampia possibile ed in maniera equa: pertanto la rete di solidarietà, composta da parrocchie, volontariato religioso e laico, va tenuta in grande considerazione nell’individuare i bisognosi. Mettiamo da parte la burocrazia e facciamo prevalere il buon senso per essere il più veloci possibile".

Il consigliere regionale rivolge inoltre un invito all'amministrazione comunale di Latina a non interrompere la catena dei pagamenti verso fornitori, imprese, soggetti economici che insistono nel territorio comunale. "Sbloccare eventuali crediti, e lo dico non solo per il Comune di Latina, - sottolinea - oggi sarebbe un grande segnale verso il tessuto produttivo locale”.

