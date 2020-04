Coronavirus, il corso di preparazione al parto adesso viaggia on line

In tempo di Covid-19 anche i corsi per la preparazione al parto devono adeguarsi alle disposizioni di sicurezza che vietano i cintatti. Così, per essere vicini alle gestanti ed offrire l’importante sostegno e riferimento costituito dal tradizionale corso di accompagnamento alla nascita, il Consultorio di Latina, afferente al Dipartimento Assistenza Primaria della Asl guidato dal dottor Loreto Bevilacqua, ha organizzato corsi on line che si terranno in videoconferenza.

Si tratta di un ciclo di otto incontri con cadenza bisettimanale della durata di circa due ore che potranno essere seguiti dai genitori a cui si forniranno informazioni specifiche.

Il programma infatti prevede informazioni relative a: Informazioni sulla vita prenatale, Tecniche di rilassamento nel travaglio e nel parto, Allattamento, Cure dei neonato, Vaccinazioni in gravidanza. Gli incontri sono tenuti da ostetriche e da psicologi e ci sarà la possibilità di interagire durante la diretta.

Per informazioni ed iscrizioni le gestanti possono rivolgersi al Consultorio Familiare di Latina, telefonando al numero 0773 6556586 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, e martedì e giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30.

A breve l’iniziativa verrà avviata anche negli altri Consultori della Asl.