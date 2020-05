Coronavirus Latina, una struttura organizzata per il Centro operativo della protezione civile

L’emergenza Covid-19 ha in qualche modo costretto gli enti pubblici a riorganizzare parte dei propri servizi per fare fronte alle nuove esigenze della popolazione. Così anche l’amministrazione comunale di Latina si è adeguata e nei giorni scorsi ha approvato un “progetto trasversale per la strutturazione del Centro operativo comunale di protezione civile”. Si tratta quindi di una vera e propria unità organizzativa con carattere temporaneo e trasversale, avente struttura organizzativa e funzionale che coinvolge personale dei diversi servizi comunali al fine di erogare servizi di assistenza e supporto alla popolazione all’interno delle funzioni previste nel centro comunale di protezione civile. Il progetto si è reso necessario per gestire al meglio la situazione emergenziale dopo l’attivazione, avvenuta il 6 marzo scorso, del Coc per il Covid-19 fino al termine dell’emergenza.

L’obiettivo è gestire le relazioni economiche e sociali e stimolare e coordinare iniziative provenienti da istanze sociali, nonché di gestire progetti di innovazione dell’attività dell’Ente comunale. La struttura organizzativa messa in piedi è costituita da tre ambiti operativi d’intervento, distinti per funzioni omogenee, ai quali sono assegnate unità di personale provenienti dai Servizi comunali coinvolti; alla struttura con carattere temporaneo e trasversale sono assegnate sette diverse attività legate ai Servizi comunali coinvolti che nell’insieme risultano funzionali ad erogare i servizi e conseguire gli obiettivi specifici dell’assistenza e supporto alla popolazione. Ne fanno parte gli ambiti di intervento su Sicurezza e Protezione; la Segretaria del Coc; il Coordinamento Volontari Protezione Civile; il Welfare; la Polizia Locale e il settore Mobilità; le Risorse Umane; l’area Tecnica; la logistica; l’area Finanziaria e Acquisti e infine il settore della Comunicazione.

L’organizzazione del centro operativo di protezione civile comunale cosi costituita sarà operativa sino all’ordinanza di chiusura del centro stesso.