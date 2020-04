Coronavirus, a Latina arriva la consegna a domicilio della colazione

Sono tra le attività maggiormente penalizzate dalla chiusura forzata imposta dal Coronavirus ma dopo oltre un mese e mezzo di quarantena assoluta qualcuno ha deciso di organizzarsi e offrire comunque il proprio servizio nel rispetto delle regole.

Così da questa mattina alcuni bar del centro di Latina consegnano la colazione a domicilio. La ‘pubblicità’ nei giorni scorsi ha viaggiato attraverso i social, in particolare Facebook, e da oggi sono partiti.

Il Jolly Bar, storico locale di piazza della Prefettura, effettua consegna a domicilio della colazione gratuitamente: per l’ordinazione c’è un numero telefonico. Analoga iniziativa ha adottato il GR8 Great Caffè di corso della Repubblica, di fianco a Palazzo M che da oggi 20 aprile offre il servizio di colazione a domicilio nelle vie adiacenti il locale. Per prenotarla basta scrivere, la sera prima, un messaggio Whatsapp ad un numero telefonico. In questo modo caffè, cappuccino e cornetti arrivano direttamente a casa come per altri generi alimentari quali le pizze e i dolci, consegnato con l’utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione.

Un modo per portare avanti, seppure a scartamento ridotto, l’attività commerciale in attesa dell’inizio della Fase 2 quando si procederà con la riapertura dei locali seppure con regole di sicurezza molto rigide.