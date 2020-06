Coronavirus Latina, nessun nuovo caso. Due pontini contagiati fuori provincia

Nessun nuovo paziente è risultato positivo al Covid nelle ultime 24 ore in provincia di Latina. E’ quanto emerge dall’odierno bollettino diramato dalla Asl.

Tuttavia, rispetto alla giornata precedente due nuovi casi di cittadini residenti nella provincia di Latina sono stati notificati da altre Aziende sanitarie presso le cui strutture ospedaliere i pazienti in questione sono anche ricoverati. Si tratta di una persona residente nel Comune di Sezze ed una residente nel Comune di Minturno. Non si sono registrati decessi.

Dall’inizio della pandemia i casi positivi riscontrati tra i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nei Comuni della provincia di Latina sono complessivamente 552, i guariti, vale a dire coloro che originariamente erano positivi e poi sono risultati negativi per due tamponi consecutivi e quindi clinicamente guariti sono 433 mentre il numero dei deceduti è fermo a 34.

Il numero dei pazienti che, allo stato, risultano ancora positivi e in carico al sistema sanitario è di 85 di cui 58 trattati a domicilio e gli altri ricoverati presso strutture ospedaliere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le autorità sanitarie continuano a raccomandare ai cittadini di tutta la provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone. Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento. La Asl ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.