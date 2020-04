Coronavirus: 4 nuovi positivi, tutti nella città di Latina. Muore un uomo di San Felice Circeo

Sono 4 i nuovi casi di positività al coronavirus nella provincia pontina, tutti concentrati nella città di Latina. Il dato, in leggero calo rispetto a ieri, quando erano stati registrati 7 casi in più, è stato aggiornato dalla Asl con il bollettino giornaliero. I nuovi positivi sono tutti trattati a domicilio e fanno salire il totale a 436 casi dall’inizio dell’emergenza.

Purtroppo aumenta anche il numero dei decessi che sale a 18: è stato confermata oggi la morte di un anziano di 97 anni di San Felice Circeo che era ricoverato nel reparto di Medicina Covid dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Dando uno guardo ai dati, sono 347 gli attuali positivi; stabile il numero dei ricverati che sono 97 - 7 nella terapia intensiva del Goretti -. La buona notizia arriva invece dai negativizzati che aumentano ancora e arrivano a 77, ben 11 in più rispetto alla giornata di ieri. Complessivamente, sono 1.046 le persone in isolamento domiciliare, mentre in 5.720 hanno terminato il periodo di isolamento.

La raccomandazione della Asl ai citando è sempre quello di “rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni (motivi di salute, lavoro o rientro al proprio domicilio/residenza)”.

Coronavirus Lazio: 5111 i casi totali

Sono in totale 5111 i casi nel Lazio dall'inizio dell'emergenza; 4022 gli attuali casi positivi. Nella gironata di oggi, infatti, sono stati registrati 143 nuovi contagi; il dato aggiornato dall'Assessorato alla Sanità della Regione. Ad oggi sono 2479 le persone in isolamento domiciliare, 1344 i pazienti ricoverati non in terapia intensiva e 199 i ricoverati in terapia intensiva. Sono 300 i pazienti deceduti e 789 le persone guarite.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.