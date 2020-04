Coronavirus, due nuovi casi a Latina e Cori. In provincia 16 guariti in più in un giorno

Due nuovi contagi da coronavirus in provincia, mentre diminuiscono i ricoverati e aumentano i guariti. E’ stato diffuso nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 aprile, il nuovo bollettino dalla Asl di Latina che aggiorna i dati sulla diffusione del Covid-19 nel territorio pontino. I due nuovi casi, di cui uno trattato a domicilio, sono distribuiti tra Latina e Cori. Nel capoluogo pontino sono 5 i positivi nelle ultime 48 ore che fanno salire il totale a 95 contagi. Un trend che si mantiene in calo negli ultimi giorni in provincia di Latina dove ieri erano stati confermati dalla Asl 4 nuovi casi e 7 il lunedì di Pasquetta.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati accertati 438 positivi in tutta la provincia, mentre gli attuali sono 333, in calo oggi rispetto alla giornata di ieri (erano 347). Buone notizie arrivano anche dal numero dei ricoverati che diminuisce ancora (sono 89 oggi a fronte degli 97 di ieri) e da quello dei negativizzati che sono oggi 71, 16 in più rispetto a 24 ore fa. Sono 6 i pazienti ricoverati presso la terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria di Goretti, 18 i decessi in tutta la provincia.

Complessivamente, poi, dal bollettino della Asl emege che sono 1.046 le persone in isolamento domiciliare, mentre in 5.819 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

Le raccomandazioni che la Asl rivolge ai cittadini sono sempre quelle di “rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni (motivi di salute, lavoro o rientro al proprio domicilio/residenza)”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.