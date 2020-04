Coronavirus Latina: 9 nuovi casi in provincia. Aumentano ancora i guariti, 11 in un giorno

Una lieve ripresa dell’andamento dei contagi da coronavirus nella provincia pontina: 9 nuovi positivi sono stati registrati nelle scorse ore, a fronte dei 5 confermati ieri. La Asl ha diffuso nel pomeriggio il nuovo bollettino giornaliero: dei nuovi casi, 7 dei quali sono trattati a domicilio, due sono stati accertati rispettivamente a Latina, Sermoneta e Cori, e uno rispettivamente a Cisterna, Aprilia e Itri.

Il totale dei contagi dall’inizio dell’emergenza sale a 452, mentre sono 314 gli attuali positivi in carico alla Asl, due in meno rispetto al bollettino di ieri. Anche per la giornata di oggi le buone notizie arrivano dal numero dei ricoverarti che sono ancora in calo, anche quelli in terapia intensiva - sono 4 - e da quello dei negativizzati in costante crescita. I pazienti ricoverati sono oggi 81, 5 in meno rispetto a ieri, mentre sono stati registrati altri 11 guariti, 118 in totale.

Non si registrano nuovi decessi in provincia dove le vittime sono in totale 20. Complessivamente, sono 807 le persone in isolamento domiciliare, mentre in 6.284 hanno terminato il periodo di isolamento.

Le raccomandazioni che la Asl rivolge ai cittadini come sempre è quella di non abbassare la guardia e di continuare a “rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni (motivi di salute, lavoro o rientro al proprio domicilio/residenza)”.