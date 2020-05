Coronavirus Latina: quattro nuovi casi in provincia, in 26 fuori dalla sorveglianza domiciliare

Sono quattro i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati in provincia di Latina nelle ultime 24 ore secondo il quotidiano bollettino fornito dall’Azienda sanitaria di cui di cui 3 trattati a domicilio.

I casi sono così distribuiti: uno nel comune di Latina, uno a Roccagorga, uno a Priverno e uno a Formia. Si tratta di un dato in crescita rispetto a quello precedente: il bollettino diffuso dalle autorità sanitarie nella giornata di sabato 16 maggio segnalava infatti un solo nuovo caso emerso. La Asl rende inoltre noto che non si è verificato alcun decesso e che non c’è alcun paziente ricoverato presso il reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. 26 sono le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare nelle ultime 24 ore mentre restano in isolamewnto domiciliare 195 persone.

Partiranno domani, lunedì 18 maggio, i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, sui medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i farmacisti della provincia di Latina. Lo ha reso noto l’assessorato alla salute della Regione Lazio.