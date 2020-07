Coronavirus, battuta d'arresto: nessun nuovo caso in provincia nelle ultime 24 ore

Un'altra battuta d'arresto per il covid in provincia di Latina. Il bollettino di oggi, 21 luglio, non segnala infatti nuovi casi positivi e il totale dei contagi registrati dall'inizio della pandemia resta fermo a 590. Solo ieri invece erano stati registrati altri due pazienti positivi, entrambi residenti a Sabaudia e relativi a due cittadini di nazionalità indiana.

Resta stabile anche il resto dei dati che riguardano il territorio pontino: i pazienti guariti sono ormai fermi a 516 totali da diversi giorni. Nessun decesso si è registrato nelle ultime 24 ore e gli attuali positivi restano 37, di cui 16 trattati a domicilio e 21 ricoverati ma nessuno in terapia intensiva.