Coronavirus, tre nuovi positivi: due a Aprilia e uno a Sezze

Sono tre i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati nel territorio della provincia di Latina come rende noto oggi, 3 maggio, il bollettino della Asl. Due si sono registrati nel comune di Aprilia, uno dei quali riconducibile alla RSA San Michele che è stato trasferito all’ospedale Santa Maria Goretti, e uno a Sezze. Di questi casi due vengono trattati a domicilio.

Non si sono registrati nuovi decessi e i pazienti ricoverati presso la Terapia Intensiva del Goretti sono sempre due. 515 i casi positivi totali, 57 le persone ricoverate presso le strutture ospedaliere.

L’esame dei dati consente di rilevare come stia continuando ad aumentare il numero dei negativizzati che oggi sono 292, ben 17 in più rispetto alla precedente rilevazione. Complessivamente sono 535 le persone che si trovano ancora in isolamento domiciliare mentre 9.003 persone hanno terminato il periodo di isolamento, 79 delle quali nella giornata odierna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il numero delle persone decedute è fermo a 26. Le Unità Speciali di Continuità Assistenziale sono ancora al lavoro per completare l’indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio della nostra provincia.