Coronavirus Latina, un solo caso in più in provincia. Diminuiscono i ricoverati

Un solo nuovo caso di positività al coronavirus nella provincia di Latina: questo il dato che emerge dal bollettino di oggi, 7 maggio, diffuso dalla Asl nel pomeriggio. Si mantiene stabile la curva dei contagi nel territorio pontino: ieri erano stati due i nuovi positivi, uno nella giornata di martedì 5 maggio e nessuno il giorno precedente.

Il nuovo caso, trattato a domicilio, riguarda un cittadino di Norma e fa salire il totale dall’inizio dell’emergenza in provincia a 519. I decessi sono 28 mentre i negativizzati sono ad oggi 323, due in più rispetto alla giornata di ieri, e che fanno scendere il numero degli attuali positivi a 168. I ricoverati sono 52 - due in meno in 24 ore -. Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Complessivamente, sono 538 le persone in isolamento domiciliare, mentre sono 9.500 quelle che hanno terminato il periodo di isolamento.

La Asl ribadisce le proprie raccomandazioni ai cittadini, vale a dire quelle di “rispettare le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni” e “rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento”.

Coronavirus Lazio: oltre 7000 i contagi totali

Sono 39 i casi registrati in tutto il Lazio nella giornata di oggi. Un dato che, come fa sapere l'Assessorato alla Sanità della Regione, fa salire a 7034 i contagi totali dall’inizio della pandemia. Sono invece 4348 gli attuali positivi, di cui 2968 sono in isolamento domiciliare, 1291 sono ricoverati non in terapia intensiva e 89 sono in terapia intensiva. In totale sono 543 i pazienti deceduti e 2143 le persone guarite.