Coronavirus Latina, giornata da “doppio zero” in provincia: nessun caso e nessun decesso

Una giornata con un “doppio zero” quella di oggi, mercoledì 10 giugno, nella provincia di Latina: nessuno nuovo caso di positività al coronavirus e nessun decesso nelle ultime 24 ore, come riportato nel bollettino della Asl. Buone notizie che si allineano con quelle degli ultimi giorni - da inizio settimana l’azienda sanitaria ha dato conferma ieri di soli due casi che riguardano due pazienti residenti in provincia ma in carico ad altre Asl -.

Il totale dei contagi da inizio pandemia nel territorio pontino rimane di 549, mentre sono in calo oggi gli attuali positivi, scesi ad 82. Di questi 55 sono trattati a domicilio mentre 27 pazienti risultano ricoverati (in calo rispetto a ieri di uno), nessuno nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

L’altra nota positiva della giornata, è l’aumento dei guariti che sono stati 3 nelle ultime 24 ore, 433 in totale in provincia. Nessun decesso registrato oggi - come accade da oltre una settimana -, 34 i totali da inizio pandemia. Dall’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, fanno sapere infine, che altre 3 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.