Coronavirus Latina: aumentano ancora i casi, due nuovi positivi in provincia

Continuano a salire i casi di coronavirus nella provincia di Latina. Due nuovi contagi sono stati confermati oggi, venerdì 10 luglio, dalla Asl con il consueto bollettino giornaliero, che fanno salire il totale a 9 da inizio settimana.

I due nuovi positivi sono stati accertati a Latina (il quarto in 5 giorni) ed Aprilia (qui il terzo negli ultimi 5 giorni). Dall’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio fanno sapere che uno dei due casi - quello del capoluogo pontino - riguarda “una donna con link familiare al caso di rientro da una visita familiare a Milano” di cui era stata data notizia ieri.

La positività di uno dei due pazienti, spiegano dall’azienda sanitaria nella nota, “era stata notificata ieri alla Regione Lazio, ma come paziente non residente poiché le informazioni in nostro possesso erano tali. A seguito di accertamenti successivi, ottenuti in tarda serata di ieri, è stato possibile appurare che, in realtà, il paziente in questione è residente in provincia di Latina e, pertanto, da inserire nel comunicato stampa che, si ricorda, riguarda solo ed esclusivamente i pazienti residenti”.

Dando uno sguardo ai numeri, sono 572 i contagi totali da inizio pandemia in provincia di Latina, mentre sono saliti a 32 gli attuali positivi: di questi 18 sono trattati a domicilio e 14 (uno in più rispetto a ieri) sono ricoverati, nessuno nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Stabili i guariti, 504, e i decessi, 36.