Coronavirus Latina, i contagi non si fermano: un nuovo caso in provincia

Un nuovo caso di positività al coronavirus nella provincia di Latina: ad annunciarlo è la Asl che nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 luglio, ha diffuso il consueto bollettino con cui si aggiorna la situazione nel territorio pontino.

Il nuovo contagio è stato accertato nel territorio di San Felice Circeo, dove non si registravano positivi dalla fine del mese di maggio; il paziente da quanto spiega l’azienda sanitaria locale non necessita del ricovero ospedaliero ed è in cura presso il proprio domicilio.

Aumenta ancora, quindi, il numero dei casi totali: ad oggi sono 583 i contagi in provincia di Latina da inizio pandemia; sono 38 gli attuali positivi. Di questi ultimi, 21 sono trattati a domicilio, mentre 17 pazienti sono ricoverati, nessuno nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Tre nuovi guariti sono stati registrati nelle ultime 24 ore che hanno fatto salire il totale a 506; sempre 36 i decessi.