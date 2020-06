Coronavirus Latina: un’altra giornata con un “doppio zero” in provincia. In calo i ricoverati

Un’altra giornata contrassegnata da un “doppio zero” quella di oggi, martedì 16 giugno, nella provincia di Latina. Nessun nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato nelle ultime 24 ore, come non ci sono stati decessi. Questo quanto riportato dal bollettino diffuso nel pomeriggio dalla Asl pontina. Resta ferma la curva dei contagi, dunque: gli ultimi casi sono stati registrati lo scorso giovedì 11 giugno - ad eccezione di sabato quando nel bollettino della Asl veniva data comunicazione di due pazienti pontini contagiati fuori provincia ed in carico ad altre aziende sanitarie -.

Oggi sono 56 gli attuali positivi, 4 in meno rispetto a ieri, perché altrettanti sono i guariti, saliti in totale a 462. I contagi totali da inizio pandemia sono sempre 552, 34 i decessi. Degli attuali positivi, 35 sono quelli trattati a domicilio e 21 sono invece ricoverati, nessuno nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Dall'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, infine, comunicano che 15 persone sono uscite nelle ultime 24 ore dalla sorveglianza domiciliare.

