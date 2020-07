Coronavirus Latina, non si ferma la curva dei contagi: due nuovi casi in provincia

Non si ferma la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: due nuovi casi sono stati confermati nella giornata di oggi, giovedì 16 luglio. A darne comunicazione come sempre la Asl pontina con il bollettino giornaliero.

I due nuovi contagi sono stati accertati nei territori di Aprilia, dove ne sono stati registrati altri 5 nei precedenti 10 giorni, e di Castelforte ormai Covid-Free da mesi. Secondo quanto comunica la Asl i due positivi non necessitano di ricovero ospedaliero e sono entrambi curati presso il proprio domicilio. Come riferito dall'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, i casi riguardano "uomo indiano ad Aprilia per il quale è stata avviata l’indagine epidemiologica" e "una donna di 52 anni moldava di rientro dalla Moldavia e per la quale sono state avviate le procedure di contact tracing internazionale".

Salgono così a 585 i contagi totali da inizio pandemia nel territorio pontino dove sono invece scesi a 37 gli attuali positivi: 19 di questi sono trattati a domicilio mentre gli altri 18 sono ricoverati, fortunatamente nessuno nel reparto di Terapia Intensiva del Goretti di Latina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da segnalare l’aumento dei guariti (3 in più nelle ultime 24 ore) che sono saliti a 512; stabili a 36 i decessi.