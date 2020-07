Coronavirus Latina: crescono i contagi, un nuovo caso positivo in provincia

Continua a crescere la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: un nuovo caso è stato comunicato oggi, sabato 18 luglio, dalla Asl con il bollettino giornaliero. E’ stato accertato nel territorio di Sabaudia dove non venivano registrati contagi dal 1 giugno scorso. Il paziente, secondo quanto riferito dall’azienda sanitaria locale, non necessita di ricovero ospedaliero, ed è in cura presso il proprio domicilio.

Quest’ultima caso accertato a Sabaudia, comunica l’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, riguarda “un uomo di nazionalità indiana segnalato dal medico di medicina generale e per il quale è stata avviata l’indagine epidemiologica”.

Sono saliti così a 558 da inizio pandemia i casi in tutta la provincia pontina; sono invece 35 i pazienti ancora positivi ed in carico alla Asl; di questi 17 sono trattati a domicilio mentre 18 (2 in meno rispetto alla giornata di ieri) sono ricoverati in ospedale, fortunatamente nessuno nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Registrato anche un aumento di guariti - 3 in più nelle ultime 24 ore - che hanno fatto salire il totale a 516, 37 i decessi dopo la morte nei giorni scorsi di una donna di una donna di 57 anni di Priverno.