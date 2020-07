Coronavirus Latina: dopo due settimane si fermano i contagi, zero casi in provincia

Dopo due settimane si fermano i contagi da coronavirus nella provincia di Latina. Nessun nuovo caso è riportato nel bollettino della Asl di oggi, domenica 19 luglio. Nei 14 giorni precedenti erano stati 26 i contagi in 11 diversi comuni della provincia.

Nessun positivo dunque accertato nelle ultime 24 ore come non ci sono stati decessi. I casi totali da inizio pandemia restano così 588. Gli attuali positivi sono 35 con 15 pazienti che sono curati presso il proprio domicilio e 20 quelli che sono invece ricoverati in ospedale, nessuno fortunatamente nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Stabile anche il numero dei guariti che restano 516, così come quello dei decessi, sempre 37.

Si rinnova comunque l’appello ai cittadini a rispettare le disposizioni; la Asl raccomanda infatti di seguire le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento; “allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza”.