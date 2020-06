Coronavirus Latina: la provincia torna a zero contagi. Diminuiscono i ricoverati

Dopo alcuni giorni in cui sono stati registrati nuovi contagi, si torna a zero casi di coronavirus nella provincia di Latina. Questo quanto riportato nel bollettino di oggi, domenica 21 giugno, della Asl pontina.

Si ferma la curva dei contagi che, da inizio pandemia, restano 555 in tutto il territorio pontino. Costanti anche gli attuali positivi che sono sempre 49; non si registrano infatti guarigioni nelle ultime 24 ore in provincia di Latina: sono 471.

Dei pazienti ancora positivi 29 sono quelli trattati a domicilio, mentre diminuiscono i ricoverati che scendono a 20, nessuno dei quali nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Fermi a 35 i decessi.

Dall’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, infine, fanno sapere che 8 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.