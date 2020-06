Coronavirus Latina, nessun nuovo caso. Un residente a Cori risultato positivo in altra Asl

Ancora una giornata con zero pazienti positivi al Covid-19 in provincia di Latina e con zero decessi.

Il bollettino diffuso dalla Asl oggi, sabato 27 giugno, comunica però di avere ricevuto la comunicazione da un’altra Azienda sanitaria di un paziente residente nel Comune di Cori risultato positivo al test.

Complessivamente i casi positivi riscontrati, tra i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nei Comuni della provincia di Latina, dall’inizio dell’emergenza sono 560, 485 invece coloro che originariamente erano positivi, poi sono risultati negativi per due tamponi consecutivi e quindi sono clinicamente guariti.

I pazienti che, allo stato, risultano ancora positivi e sono in carico al sistema sanitario sono 40 di cui 26 trattati a domicilio.

Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti.

La Asl continua a raccomandare ai cittadini di tutta la Provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento.

Allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.