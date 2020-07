Coronavirus Latina: ancora un positivo in provincia. Il caso a Terracina

Un nuovo caso di coronavirus nella provincia di Latina: questo quanto riportato dal bollettino della Asl di oggi, mercoledì 8 luglio. Il contagio, come fanno sapere dalla azienda sanitaria pontina, è stato accertato nel territorio di Terracina, dopo i due di Aprilia, quelli di Latina e Minturno dei giorni scorsi. Il paziente si trova in isolamento domiciliare e per lui non è stato necessario il ricovero in ospedale.

Arrivano così a 567 i casi totali da inizio pandemia in tutto il territorio provinciale, con un indice di prevalenza (il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti) di 9,87. Ad oggi sono 28 i pazienti ancora positivi ed in carico alla Asl; di questi sono 17 i pazienti trattati a domicilio, 11 quelli ricoverati, nessuno in terapia intensiva al Goretti di Latina. Guardando gli altri numeri, sono stabili a 503 i guariti, così come sono stabili i decessi, sempre 36.

Anche se lentamente i contagi sono in aumento in provincia e si ricorda, dunque, di rispettare, come fanno ogni giorno anche dalla Asl, “tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento. Allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali”.