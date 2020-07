Coronavirus Latina: i contagi crescono ancora, tre nuovi casi in provincia

Continuano ad aumentare i casi di coronavirus nella provincia pontina: sono tre i nuovi contagi di cui ha dato notizia la Asl con il bollettino di oggi, giovedì 9 luglio. Per il quinto giorno consecutivo vengono confermati casi nel territorio pontino, come non succedeva da settimane.

Secondo quanto riportato nel bollettino, dei tre nuovi contagi - di cui uno solo trattato a domicilio - due sono stati accertati a Latina e l’altro a Pontinia. Un dato, questo, che conferma come il virus non sia affatto sconfitto e come sia ancora necessario tenere alta l’attenzione.

I numeri fatti registrare oggi portano ad un totale di 570 contagi totali in provincia da inizio emergenza; gli attuali positivi sono saliti ora a 30: sono 17 i pazienti trattati a domicilio, mentre 13 quelli che necessitano di un ricovero in ospedale, nessuno, fortunatamente, nel reparto di Terapia Intensiva del Santa Maria Goretti di Latina.

Un guarito è stato registrato nelle ultime 24 ore con il totale che è salito a 504; 36 i decessi.

E’ importante, quindi, ricordare le raccomandazioni che quotidianamente vengono fatte dalla Asl ai cittadini, vale a dire quelle di rispettare le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento.