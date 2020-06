Coronavirus Latina: la Asl conferma due nuovi casi. Sono 400 i guariti, 34 i decessi

Tornano a salire i contagi da coranvirus nella provincia di Latina. Dopo tre giorni a zero casi, due nuovi positivi sono stati confermati dalla Asl con il bollettino di oggi, lunedì 1 giugno. Si tratta di due pazienti che sono entrambi ricoverati; uno residente a Sabaudia e uno a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Nel conteggio, però, viene inserito solo il paziente di Sabaudia, dal momento che secondo quanto riferito dalla Asl nei giorni scorsi durante la videoconferenza, tra i casi totali rientrano solo quelli di residenti nella provincia di Latina. Per questo, ad oggi, sono 545 i contagi da inizio pandemia nel territorio pontino, 111 gli attuali positivi, di cui 80 sono trattati a domicilio e 31 risultano al momento ricoverati, nessuno nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Complessivamente sono 584 le persone in isolamento domiciliare, mentre in 12.015 hanno terminato il periodo di isolamento.

Per quanto riguarda i guariti, ad oggi sono 400. Una precisazione viene fatta dalla Asl in merito alle comunicazioni dei giorni scorsi. Dei 464 pazienti indicati come guariti nel bollettino di ieri, “64 sono da ricondurre a soggetti guariti e residenti fuori provincia o di pazienti originariamente classificati come indeterminati e che, successivamente, si sono negativizzati. Per coerenza con quanto definito in sede di conferenza stampa non sono da considerare nel nuovo format del bollettino ufficiale”.

Sale, purtroppo, il numero dei pazienti pontini deceduti che sono 34, due in più rispetto al bollettino di ieri. Si tratta, spiegano ancora dalla Asl, di “persone residenti nella provincia di latina e decedute presso nosocomi di altre Asl in giorni precedenti: conseguentemente, si evidenzia che tali decessi (in precedenza comunicati ufficialmente a livello regionale), pur dovendo essere considerati in quanto relativi a cittadini residenti, non riguardano ‘nuovi’ decessi”.

Coronavirus Lazio: 10 casi in più

Nel Lazio sono stati registrati oggi 10 casi di cui 3 riferiti a recuperi di notifiche. Il totale dei contagi da inizio emergenza è salito a 7738 casi, mentre sono 2894 gli atttuali positivi. Di questi ultimi 2244 sono in isolamento domiciliare, 594 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 56 sono ricoverati in terapia intensiva. Sono 739 sono i pazienti deceduti e 4105 le persone guarite.